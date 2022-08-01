Якщо диктатор зазнав військової поразки, то найближче оточення змістить його з посади. Саме це чекає Путіна, коли ЗСУ звільнять Херсон від російських окупантів.
Такою думкою в інтерв'ю телеканалу "FreeДом" поділився російський опозиціонер Андрій Піонтковський.
"Ви знаєте, це правило авторитарних держав і структур: диктатор, який зазнав військової поразки, він перестає бути диктатором. Його зміщує власне оточення. У всіх кримінальних структурах військово-політичного керівництва Росії — а воно саме таким і є, — [є] золоте правило: опущений пахан вже не пахан. Він вже частково пережив цю ситуацію. Фактично війна Путіна стратегічно програна після провалу його бліцкригу і взяття Києва", — заявив Піонтковський.
Далі опозиціонер повідомив, що один такий "Херсон" відбувся. Тут мається на увазі поразка російських військ в Київській області і подальша втеча. Тоді офіційні особи з РФ називали відступ спланованим, мовляв, взяття столиці України не входило в плани Росії, а основною метою завжди було "звільнення Донбасу".
За словами Піонтковського, першу очевидну поразку кремлівській пропаганді вдалося пом'якшити, а потім відвернути увагу людей. Але вдруге це не спрацює, і президента змістять.
Опозиціонер також згадав про двох членів так званої "еліти" РФ, яких можна назвати "більшими фашистами, ніж Путін". Мова про секретаря Ради Безпеки Російської Федерації Миколу Патрушева і підприємця, а також основного акціонера банку "Росія" Юрія Ковальчука. Як повідомив Піонтковський, ці люди штовхали Путіна на більш жорсткі сценарії, і якщо вони прийдуть до влади, то війна в Україні піде шляхом ескалації.
Нагадаємо, наприкінці липня Володимир Зеленський озвучив критичні терміни звільнення окупованих територій. За його словами, це потрібно зробити протягом 3-6 тижнів.
Війна Російської Федерації проти України
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