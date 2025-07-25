Президент заявив, що росіяни "дуже хочуть" Дніпропетровщину.

Росіяни не полишають спроб прорватися на різних ділянках фронту, але українські збройні сили дають їм відсіч і спромоглися стабілізувати ситуацію. Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами 24 липня, пише РБК-Україна.

Він розповів, що окупанти продовжують зазнавати невдач на фронті, і "отримують по шапці".

"Вони не просуваються. Там дуже важко нашим хлопцям. І важко всюди. І "русским" дуже важко – це для нас добре. І "русские" не хочуть воювати. Окрім їх керівництва. І все це відчувається. Їх більше. Більший тиск. Більша мобілізація. Тому більше ризиків у нас. Вони дійсно пробують зробити прорив. У них проривів серйозних немає. Вони розуміють, що отримають по шапці", – пояснив президент.

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Зеленський зазначив, що росіяни зосереджуються на військово-інформаційних операціях, прикладом є ситуація з Покровськом.

Він розповів, що окупанти намагалися зайти у місто декілька разів, щоб зняти ролики для пропагандистських ЗМІ, але ЗСУ оперативно їх ліквідовували.

"Я розмовляю з військовими, зараз з Сирським. Каже, за цей час, 5-7 разів. Дві людини, шість людей. Був один раз, коли вони спробували закріпити 12 людей. Пробують зняти якесь відео: поставити прапор, зафільмували… і всі знищуються нашими захисниками", – розповів президент.

Ситуація на інших напрямках

За словами Зеленського, на Сумському напрямку ситуація покращилася, однак ворог тисне на інших напрямках.

"Що стосується Сумського напрямку… За цей місяць-півтора, я думаю, там є нормальні кроки. Всюди є тиск "русских". Покровський, Харківський напрямок, і Куп'янський. Наші хлопці стоять. Молодці", – сказав він.

Водночас він наголосив, що росіяни "дуже хочуть" Дніпропетровщину.

"Для них умовний успіх – це Дніпровська область. Тому що вони з цього можуть робити інформаційні перемоги. Там така сама ситуація, як у Покровську. Вони заходять – там є поле. Все одно зайшли вони туди чи не зайшли. Там просто живого місця немає на цьому полі. Там ніхто не стоїть. Просто люди на відтяжці стоять і знищують все що можна", - наголосив президент.

Він також додав, що росіяни зацікавлені у Сумській області та Покровському напрямку.

Ситуація на фронті

Голова Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко заявив, що Сили оборони України успішно знищують ворожі диверсійно-розвідувальні групи, які проникли до Покровська Донецької області. Він зазначив, що "групи, які зайшли, або знищені, або розсіяні й не становлять загрози".

Останнім часом росіяни по території Донецької області. Зокрема, кілька днів тому повідомлялося, що окупанти захопили село Грушівське, яке знаходиться неподалік адмінмежі Донецької та Дніпропетровської областей.

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