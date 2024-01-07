У с. Рівне на місці зруйнованого будинку вилучили тіло 1 загиблої дитини.

У Покровському районі Донеччини після російського ракетного удару кількість жертв зросла. Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій, у с. Рівне на місці зруйнованого будинку вилучили тіло 1 загиблої дитини. На місці зруйнованого будинку тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 5 осіб, з них 2 дітей.

Крім того, у м. Покровськ на місці двох зруйнованих приватних житлових будинків 1 особу врятовано з-під завалів, вилучено тіло жінки, тривають аварійно-рятувальні роботи з пошуку 4 осіб, з них 2 дітей.

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Удар по Росії по Україні - що відомо

Армія РФ 6 січня ракетами С-300 вдарила по Покровському району Донецької області. Основний удар прийшовся по Покровську і Рівному Мирноградської громади. Як повідомляв увечері начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, внаслідок удару загинуло 11 українців, серед жертв було 5 дітей. Ще 8. осіб поранено.

Також увечері 6 січня 2024 року, російські окупанти атакували Дніпро дронами. Було пошкоджено багатоповерхівку та знищено кілька автомобілів. у будинку проживало 22 родини. Надзвичайники врятували шістьох людей, двоє з них – діти.

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