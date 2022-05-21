З країни пішли або суттєво обмежили бізнес близько 400 іноземних компаній.

У Центрі протидії дезінформації при РНБО оприлюднили черговий дайджест спростувань фейків роспропаганди. Цього разу росіян намагаються запевнити, нібито іноземні компанії продовжують бізнес в країні-агресорці.

Про це повідомляється у телеграм-каналі Центру.

Так, у Кремлі розповідають, що іноземні компанії шукають шляхи для обходу обмежень, щоб торгувати з РФ. Всі їх повідомлення базуються на припущеннях, що іноземні компанії пройдуть ребрендинг або налагодять "сірі схеми" ввозу продукції, і звичні товари повернуться до магазинів.

Насправді міжнародні компанії прагнуть зберегти репутацію та не потрапити під санкції. І саме тому безкомпромісно дотримуються внутрішнього законодавства – підкреслюють у Центрі.

Водночас, зазначається, що аналітики міжнародних консалтингових компаній допускають роздрібні закупівлі іноземних товарів, що самостійно можуть проводити російські споживачі на території інших країн. Втім, про торгівлю чи постачання товарів до підсанкційної країни не йдеться.

А тим часом країни цивілізованого світу продовжують вводити потужні економічні санкції проти країни-агресорки. Так, в Євросоюзі окремі країни вже готові розпочати роботу над сьомим пакетом санкцій проти РФ

Тим часом у Євросоюзі досі намагаються погодити шостий пакет санкцій. Перемови все ще тривають. Вони важкі, адже низка країн, залежних від російської нафти, диктують свої умови.

Вас також можуть зацікавити новини: