Юрий Прилипко загинув разом з двома побратимами.

Російські окупанти на Київщині застрелили голову Гостомельської громади Юрія Прилипка. Він разом з побратимами роздавав людям хліб та ліки.

Про це повідомляє Гостомельська селищна рада.

"Голова Гостомельської громади Юрій Ілліч Прилипко загинув, роздаючи хліб голодним і ліки хворим, втішаючи згорьованих і розраджуючи зневірених", - йдеться у повідомленні.

Прилипка розстріляли з двома побратимами - Русланом Карпенком та Іваном Зорею. Вони привезли для людей гуманітарну допомогу.

"Ніхто його не змушував іти під кулі окупантів. Міг як і сотні інших пересидіти в погребі. І хто б дорікнув!? Але на нього чекали, на нього сподівалися, в нього вірили. І він зробив свій вибір", – написали у селищній раді.

З огляду на ситуацію, жителів Гостомеля на поховання не запрошують, але у сільраді попросили молитися за нього.

Нагадаємо, що про смерть Прилипка повідомляли 3 березня. Тоді відомий український політолог Юрій Романенко з посиланням на очевидців розповів, що окупанти розстріляли Прилипка прямо у дворі його будинку.

Однак тоді цю інформацію спростували. Стало відомо, що Прилипко вижив, хоча й справді потрапив під обстріл. Цього разу окупанти реалізували свої злочинні наміри.

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