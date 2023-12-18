Окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону українських військ на Лиманському напрямку.

Збройні сили України на Авдіївському напрямку відбили дев’ять атак ворога в районі Авдіївки та ще 13 - біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області.

Як зазначається у повідомленні на сторінці Генерального штабу ЗСУ у Facebook, протягом доби відбулося 92 бойових зіткнення. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

"На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито дев’ять атак ворога в районах Авдіївки та ще 13 атак біля Сєверного, південніше Тоненького, Первомайського та Невельського Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

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На Куп’янському напрямку українські захисники відбили чотири атаки окупантів біля Синьківки та східніше Петропавлівки Харківської області, а під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

"На Лиманському напрямку противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Сили оборони відбили 10 атак ворога в районах Макіївки Луганської області та східніше Тернів, Спірного Донецької області. Від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Бахмутському напрямку українські воїни відбили 17 атак противника поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Під артилерійським та мінометним вогнем на цьому напрямку опинилися близько 10 населених пунктів.

Водночас на Мар’їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога поблизу Новомихайлівки Донецької області. Тут російські загарбники, за підтримки авіації, здійснили 12 безуспішних атак.

На Шахтарському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Але артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

"На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 13 атак противника західніше Новопокровки та Роботиного Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 25 населених пунктів", - повідомили у Генштабі.

На Херсонському напрямку артилерійських обстрілів противника зазнали Чорнобаївка Херсонської області та цивільні об’єкти міста Херсон.

"Сили оборони надалі утримують позиції на лівобережжі Дніпра Херсонської області та продовжують завдавати вогневого ураження противнику", - наголошується у повідомленні.

Крім того, на Сіверському та Слобожанському напрямках артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів.

Бої за Авдіївку - думка експерта

Раніше військово-політичний оглядач Олександр Коваленко зауважив, що російські окупанти під містом Авдіївка застосовують тактику бойовиків терористичної організації "Ісламська держава" (ІДІЛ) - навантажують вибухівкою транспортний засіб та направляють на позиції супротивника.

Так, вороги роблять з "голих" танків Т-62 танки-"шахіди". Експерт додав, що один з таких танків загарбники залишили біля Водяного.

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