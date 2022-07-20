Військовослужбовець не зазнав ушкоджень, його передали командуванню.

Головне управління розвідки Міністерства оборони провело евакуацію українського військовослужбовця з тимчасово окупованої території на півдні країни.

Про це йдеться у повідомленні в Telegram-каналі ГУР.

Зазначається, що з початку повномасштабного вторгнення Росії Головне управління розвідки разом з колегами з інших відомств провели більше 10-ти вдалих операцій з евакуації з тимчасово окупованих територій цивільного населення, військовослужбовців та їхніх родин, представників виконавчих органів та матеріальних цінностей державного значення.

"Чергове підтвердження ефективної співпраці - це спільна робота детективів Національного антикорупційного бюро спільно зі співробітниками Головного управління розвідки Міністерства оборони України з евакуації українського військовослужбовця на півдні країни. Український військовий не зазнав ушкоджень, його передали командуванню", - йдеться у дописі.

Як повідомляв УНІАН, 16 липня у ГУР пояснили, чому не деталізують дані про повітряні загрози. Там зазначили, що уся інформація, яка свідчитиме про те, що ми обізнані про дії РФ, змусить росіян змінити свою лінію поведінки, і, відповідно, військові не будуть знати, як діятиме противник.

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