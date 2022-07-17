Російські окупанти намагалися просунутись в напрямку Верхньокам’янки, але отримали рішучу відсіч, зазнали втрат та відійшли.

На Слов'янському та Бахмутському напрямках військовослужбовці Збройних сил України відбили штурм російських загарбників.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

Зокрема, на Слов’янському напрямку окупанти здійснили обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах Дібровного, Микільського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля, Краснопілля та Курульки.

Також на Слов’янському напрямку із ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закітного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Міньківки, Райгородка та інших.

"Російські загарбники вели штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар’ївка, але успіху не мали. Вони намагалися просунутись в напрямку Верхньокам’янки. Отримали рішучу відсіч, зазнали втрат та відійшли. Ще окупанти вели повітряну розвідку безпілотником оперативно-тактичного рівня неподалік Званівки, Федорівки і Серебрянки", - повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли українських позицій в районах населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Виїмка, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС.

"Українські воїни грамотно відбили чергову спробу розвідки боєм поблизу Берестового та Білогорівки. Також окупанти завдали ракетно-авіаційних ударів неподалік Соледара, Покровського та Світлодарська", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій українських військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам’янки, Щербаків та Малих Щербаків.

Крім того, на Південнобузькому напрямку зафіксовано обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інших. Ворог завдав ракетних ударів по місту Миколаєву. Зберігатися загроза повторення таких дій ворога у регіоні.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично здійснює повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій українських військ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Також на Харківському напрямку противник намагається утримати зайняті рубежі. Обстрілював райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Питомник, Верхній Салтів та інших. Вів повітряну розвідку БпЛА "Орлан-10".

Водночас, для виявлення змін у положенні українських військ та корегування вогню окупанти вели повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного та тактичного рівнів. Противник продовжує інженерне обладнання позицій.

"У зв’язку зі значними втратами особовий склад більшості підрозділів окупаційних військ має дуже низький рівень морально-психологічного стану і шукає можливість уникнути подальшої участі у бойових діях. Особливо це розповсюджено серед окупантів, які мали безпосередній вогневий контакт з українськими воїнами", - стверджується у зведенні.

Як повідомив раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, російські окупанти постійно намагаються окупувати Луганську область, але українські воїни успішно відбивають атаки. Росіяни втрачають як особовий склад, так і величезну кількість техніки.

Нагадаємо, напередодні у ранковому зведенні Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська відновили наступ на Вуглегірську ТЕС.

Зокрема, на Донецькому напрямку ворог обстріляв райони кількох населених пунктів, а на Бахмутському напрямку противник завдав авіаційних ударів неподалік Берестового та Нью-Йорка і здійснював артилерійські обстріли.

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