Водночас остаточний підрахунок матеріальних втрат, за словами очільника МВС, ще не завершено.

Унаслідок руйнування Каховської гідроелектростанції, яку знищили росіяни, загинула 31 людина.

"Що стосується загиблих: у нас на сьогодні загиблих 31 особа", - заявив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко, якого цитує "Радіо Свобода".

Зокрема, за словами Клименка, 29 осіб загинули в Херсонській області та дві - в Миколаївській області. Щодо матеріальних втрат, то, за словами міністра, остаточний підрахунок ще не завершений.

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"Дуже важко за ці місяці порахувати, скільки ми втратили можливого врожаю, скільки ми втратили приватних господарств, а це і виноградники, і баштанні культури, які росли на цій території, скільки ми втратили можливостей по воді. Це велика проблема. Вода відійшла на кілька кілометрів від берега Херсонського водосховища. І на сьогодні я бачу основною проблемою – це доступ до води в подальшому для наших громадян", – пояснив міністр.

Знищення Каховської ГЕС

Як повідомляв УНІАН, вночі 6 червня російські окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС. Це призвело до масштабної техногенної катастрофи.

Внаслідок теракту були підтоплені близько 80 населених пунктів у Херсонській та Миколаївській областях.

18 липня уряд затвердив постанову про експериментальний проект з початку відбудови Каховської ГЕС. Проект розрахований на два роки. На першому етапі планують спроектувати всі інженерні конструкції та підготувати необхідну базу для відновлення. Другий етап розпочнеться після деокупації територій, де розташована ГЕС. Він передбачає будівельні роботи. Координуватиме проект Міністерство економіки, а замовником робіт буде підприємство "Укргідроенерго".

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