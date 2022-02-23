Зараз ДСНС згортають намети та відводять особовий склад.

Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) у зв’язку з посиленням обстрілів тимчасово припиняє роботу на КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке".

Про це повідомляється в Telegram-каналі надзвичайників.

"На Донеччині 23 лютого у зв’язку зі збільшенням інтенсивності обстрілів командувачем ООС погоджено питання щодо тимчасового призупинення функціонування пунктів ДСНС для надання допомоги населенню, розміщених у межах КПВВ "Гнутове", "Майорськ", "Мар’їнка" та "Новотроїцьке", - йдеться в повідомленні.

Зараз проводиться згортання наметів та відведення особового складу.

Як повідомляв УНІАН, станом на 17:00 сьогодні, 23 лютого, внаслідок обстрілів з боку збройних формувань Російської Федерації на Донбасі один український військовослужбовець загинув, ще один отримав бойове травмування.

За інформацією видання Newsweek, адміністрація американського президента Джо Байдена повідомила Володимиру Зеленському про підготовку Росією повномасштабного вторгнення в найближчі 48 годин.

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