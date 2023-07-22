Українські військові ліквідували ще близько 40 окупантів та рознесли вщент 26 цілей ворога.

Спецпризначенці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України знищили ще 26 цілей противника та ліквідували 40 російських військовослужбовців.

Як повідомляє СБУ, цього разу по росіянам влучно вгатили бійці з підрозділу "Білий вовк".

Відтак, до списку втрат окупантів додалися танк, МТЛБ, два бронеавто, комплекс спостереження "Муром-П", антенний пост радіолокаційної станції "Подлет" разом з машиною управління, система радіоелектронної боротьби, три 120-мм міномети, 7 бліндажів, 2 склади боєприпасів та інше.

"А посмертне звання "хорошого росіянина" отримали ще близько 40 окупантів", - додали в СБУ.

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Як повідомляв УНІАН, лише протягом минулої доби українським військовим вдалося ліквідувати ще 640 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже понад 241,3 тис. своїх військових та понад 30 тис. одиниць техніки та озброєння.

Зокрема, станом на 22 липня росіяни втратили вже понад 8 тис. бойових броньованих машин, 4,1 тис. танків, 4,6 тис. артилерійських систем та понад 7,1 тис. одиниць автомобільної техніки тощо.

Наразі триває контрнаступальна операції українських військових. Зокрема, Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Там українська армія закріплюється на досягнутих рубежах.

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