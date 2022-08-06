Національна поліція затримала групу колаборантів у прифронтовому Торецьку. Вони знімали на відео і фотографували техніку ЗСУ, а також ставили мітки з координатами на карті. За це зрадникам відправляли "чималі" гроші з Росії, що підтвердили знайдені платежі.
Як повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, всього було затримано 12 колаборантів і коригувальників обстрілів.
"В телефонах зрадників ми виявили численні листування з іноземними абонентами, в соцмережах — ворожі групи, де ті демонстрували свою прихильність до країни-агресора. А також, фото та відео техніки ЗСУ, скриншоти міток на Google-картах. Та ще й чимало заробляли на цьому — знайшли перекази коштів з Росії. Недокраїни, яка спотворила життя та землі України", — написав Білошицький.
Всіх зрадників відправили у відповідні служби. Нагадаємо, це не перший раз, коли в Торецьку виявляють групу колаборантів. Наприкінці липня в місті спіймали трьох коригувальників авіаудару, в результаті якого загинула сім'я. Зрадників затримали, а їхніх кураторів — ідентифікували.
Війна Російської Федерації проти України
- 24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.