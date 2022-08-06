Зрадники фотографували техніку і відправляли координати об'єктів.

Національна поліція затримала групу колаборантів у прифронтовому Торецьку. Вони знімали на відео і фотографували техніку ЗСУ, а також ставили мітки з координатами на карті. За це зрадникам відправляли "чималі" гроші з Росії, що підтвердили знайдені платежі.

Як повідомив заступник начальника департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, всього було затримано 12 колаборантів і коригувальників обстрілів.

"В телефонах зрадників ми виявили численні листування з іноземними абонентами, в соцмережах — ворожі групи, де ті демонстрували свою прихильність до країни-агресора. А також, фото та відео техніки ЗСУ, скриншоти міток на Google-картах. Та ще й чимало заробляли на цьому — знайшли перекази коштів з Росії. Недокраїни, яка спотворила життя та землі України", — написав Білошицький.

Всіх зрадників відправили у відповідні служби. Нагадаємо, це не перший раз, коли в Торецьку виявляють групу колаборантів. Наприкінці липня в місті спіймали трьох коригувальників авіаудару, в результаті якого загинула сім'я. Зрадників затримали, а їхніх кураторів — ідентифікували.

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