Загалом за тиждень, що минає, контррозвідники СБУ знищили 9 одиниць ворожої техніки.

За минулий тиждень військові контррозвідники СБУ та бійці 112 бригади тероборони спопелили 9 одиниць бойової техніки російських окупантів.

Яскраві кадри "демілітаризації" техніки окупантів ударними дронами оприлюднили на ютуб-каналі Спецслужби.

Українські захисники передають ворогам палкий "привіт" і просять поставити пісню про "сон, який щоночі сниться". Звичайно ж, страшний - мовиться у підписі до відео.

Разом з тим у СБУ наголосили, що всіх окупантів очікує справжнє жахіття, допоки вони залишаються на українській землі.

Нагадаємо, напередодні в Україну доставили перший комплекс безпілотників, закуплених у межах програми "Армія дронів". 30 "пташок" вже відправились на передову для підсилення ЗСУ.

Також УНІАН публікував фоторепортаж, як в Україні навчають бійців "Армії дронів". Згодом ці хлопці мають бути "очима" військових на полі бою, точно наводячи вогонь ЗСУ на ворожі цілі.

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