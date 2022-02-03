Зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ.

В Луганській області співробітники Служби безпеки України затримали колишнього бойовика, який обстрілював позиції сил антитерористичної операції з автоматичного гранатомета АГС-17.

Як повідомили у прес-центрі СБУ, зловмисник проходив бойову підготовку під керівництвом військових інструкторів з РФ на полігоні поблизу тимчасово непідконтрольного українській владі міста Лутугине.

За даними слідства, затриманим є житель Лисичанська, якого раніше вже притягували до кримінальної відповідальності. У січні 2015 року він добровільно приєднався до угруповань бойовиків. Там зловмисник отримав зброю та військову форму російського зразка.

Після курсу вогневої підготовки його призначили гранатометником одного з незаконних збройних формувань ОРДЛО. Його "підрозділ" брав активну участь у бойових діях проти українських військ у районі Станиці Луганської.

Читайте такожУ Міноборони оцінили ймовірність значної ескалації на українських кордонах"Згодом зловмисник втік з лав бойовиків через конфлікт з ватажками, які знущались над своїми підлеглими та "вибивали" з них гроші, і тривалий час переховувався від правосуддя", - йдеться у повідомленні.

Наразі затриманому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 260 (участь у діяльності не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання щодо обрання судом запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім того, перевіряється інформація щодо причетності зловмисника до вчинення інших тяжких та особливо тяжких злочинів.

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