'Зухвалий тур': бригадний генерал розповів про рейд гелікоптерів ЗСУ на Бєлгород

Українські льотчики відреагували на таке завдання піднесено.

У квітні 2022 року "зухвалий тур" українських гелікоптерів Мі-24 до російського Бєлгорода показав, що ми можемо вриватися в тил і знищувати ворожі запаси. Про це в інтерв'ю LIGA.net розповів Павло Бардаков, бригадний генерал, командувач армійської авіації Сухопутних військ Збройних сил України.

Відповідаючи на запитання щодо операції під Бєлгородом у квітні 2022 року, він зауважив, що це був "зухвалий тур, це було дуже сміливо, дуже відважно".

"Пара екіпажів Мі-24 знайшла вночі цистерни, склади. Нормально відпрацювали, налякали. Це стало поштовхом і піднесенням, що ми можемо вриватися в тил і знищувати ворожі запаси", - зазначив Бардаков і додав, що подібна операція була не одна.

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Стосовно того, що сказали льотчики, коли отримали це завдання, він розповів, що їхніми словами було: "Заряджайте побільше ракет і побільше БК - і будемо працювати".

"Можливо, після закінчення війни ми розкриємо більше наших операцій, більше розкажемо про наших героїв, які робили ще сміливішу роботу на більших дистанціях", - сказав бригадний генерал.

Удари по Росії

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня російський ракетно-космічний центр "Прогрес" у Самарі зазнав значних пошкоджень унаслідок удару крилатими ракетами FP-5 "Фламінго". Там було зафіксовано масштабну пожежу.

Було підтверджено ураження виробничого цеху збирання двигунів для ракетоносіїв типу "Союз" та цеху обслуговування авіаційної техніки АТ "Авіакор - авіаційний завод".

Військовий портал Defence Express зауважив, що після появи супутникового знімка РКЦ "Прогресс", який доводить знищення корпусу, де відбувалося кінцеве збирання ракет-носіїв "Союз", стало зрозуміло, що російській ракетній програмі було завдано дуже сильного удару. Зокрема, російський аналог Starlink - "Рассвет" - виводився на орбіту на ракеті-носії "Союз-2".

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