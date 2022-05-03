Британія запропонує прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники для поповнення запасів українських військ і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Британія надасть Україні військової допомоги ще на 300 млн фунтів стерлінгів (375 млн доларів), яка передбачає постачання засобів радіоелектронної боротьби та контрбатарейних радарних систем.

Про це передає Reuters.

Раніше Лондон уже надав допомоги на 200 млн фунтів стерлінгів. Зокрема, надіслав Україні понад 5000 протитанкових ракет і п'ять систем ППО та інші боєприпаси.

В офісі прем’єр-міністра Бориса Джонсона повідомили, що, як і інше обладнання, Британія запропонує прилади нічного бачення, інструменти для блокування супутникової навігації, важкі безпілотники для поповнення запасів українських військ і броньовані автомобілі для цивільних чиновників.

Джонсон має намір виступити перед українським парламентом за допомогою відеозв'язку. Британський прем'єр стане першим світовим лідером, який виступить перед Верховною Радою від початку війни.

Як повідомляв УНІАН, Джонсон 9 квітня відвідав Київ. В Україні він представив новий пакет фінансової та військової допомоги, що передбачає, зокрема, постачання 120 броньованих машин та нових протикорабельних ракетних систем. Також Британія надала 394 млн фунтів стерлінгів, аби забезпечити безперервне функціонування життєво важливих гуманітарних послуг для українців.

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