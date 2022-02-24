При звуці сирен потрібно ховатися в будинку або в бомбосховищі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.

Якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал "Увага всім". Порядок дій в такій ситуації наступний.

Як можна швидше поверніться додому. Увімкніть радіо або телебачення. Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ. Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.

Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації

Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.

Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.

Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.

На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.

Зберіть всі найважливіші документи.

Перевірте транспорт, заправте машину.

Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.

Військова агресія РФ: що було раніше

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи.

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР " і"ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.