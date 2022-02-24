Що робити якщо звучать сирени / фото УНІАН

У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації. 

Якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал "Увага всім". Порядок дій в такій ситуації наступний.

  1. Як можна швидше поверніться додому.
  2. Увімкніть радіо або телебачення. 
  3. Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ.
  4. Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.

Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації

  • Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.
  • Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.
  • Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.
  • На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.
  • Зберіть всі найважливіші документи.
  • Перевірте транспорт, заправте машину.
  • Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.

Військова агресія РФ: що було раніше

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи. 

Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР " і"ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу