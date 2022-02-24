У Державній службі з надзвичайних ситуацій опублікували порядок дій при виникненні надзвичайної ситуації.
Якщо ви почули звуки сирен протягом декількох хвилин - це означає сигнал "Увага всім". Порядок дій в такій ситуації наступний.
- Як можна швидше поверніться додому.
- Увімкніть радіо або телебачення.
- Дійте за інструкцією, яку озвучують ЗМІ.
- Залиште радіо і ТБ включеними. Через них буде надходити подальша інформація.
Як підготуватися вдома на випадок виникнення надзвичайної ситуації
- Перевірте підвал у будинку, якщо він є. Заздалегідь відкрийте двері і включіть світло в підвалі.
- Запасіться питною водою, консервами та продуктами тривалого зберігання.
- Підготуйте аптечку з найнеобхіднішими ліками.
- На випадок відключення електроенергії підготуйте свічки і ліхтарики.
- Зберіть всі найважливіші документи.
- Перевірте транспорт, заправте машину.
- Перевірте місцезнаходження найближчого бомбосховища на карті.
Військова агресія РФ: що було раніше
Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін почав вторгнення в Україну, у низці міст прогриміли вибухи.
Незабаром президент України Володимир Зеленський звернувся до українців і оголосив про введення воєнного стану.
Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України в районі Харкова.
Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об'єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.
До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР " і"ДНР". РФ також вирішила ввести в псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.
Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін і Леонід Пасічник попросили Росію надати "республікам" військову допомогу.