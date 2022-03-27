Імовірність залучення Збройних сил Білорусі до агресії проти України, як і раніше, оцінюється як висока.

Російські війська перекидають підрозділи до Білорусі з метою ротації окупаційних сил, які воюють проти України.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ станом на 12.00 у соціальній мережі Facebook.

"Триває переміщення підрозділів російської федерації на територію республіки білорусь. Вказані заходи проводяться з метою ротації підрозділів, що зазнали суттєвих втрат, посилення наявних угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених та хворих військовослужбовців", – йдеться в повідомленні.

Водночас частина підрозділів збройних сил Республіки Білорусь продовжує перебувати на полігонах.

Крім того, на Поліссі противник під прикриттям вогню артилерії та авіації продовжує закріплюватися на досягнутих рубежах, готується до проведення ротації підрозділів.

Також на Сіверському напрямку ворог продовжує блокаду Славутича, не полишає спроб взяти під контроль Чернігів. В районах Лук’янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов.

На Слобожанському напрямку противник намагається здійснити перегрупування в районі Сум. Поблизу Харкова зосередив зусилля на поповненні поточних втрат. В районі Слов’янська ворог проводить вдосконалення інженерного обладнання зайнятих позицій. Силами оборони України відновлено контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи продовжують безрезультатно намагатися захопити Сєвєродонецьк і Маріуполь. Намагаючись захопити Красногорівку, окупанти зазнали втрат і відійшли.

В Таврійському операційному районі окупанти силами росгвардії продовжують боротьбу з осередками спротиву на тимчасово зайнятій території.

"Українські воїни продовжують ефективне протистояння російським загарбникам, відбивають ворожі атаки та поступово звільняють тимчасово зайняті ворогом території на окремих напрямках", - йдеться в повідомленні.

А тим часом "друга армія світу" продовжує зазнавати суттєвих втрат. Українські військові з початку війни знищили близько 16,6 тис. окупантів. Крім того, знищено 121 ворожий літак і 127 вертольотів.

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