Українські військові з початку війни знищили близько 16,6 тис. окупантів, заявили в Генштабі ЗСУ.

Українські військові з початку війни знищили близько 16,6 тис. окупантів.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що загальні бойові втрати супротивника з 24 лютого по 27 березня орієнтовно становлять: особового складу - близько 16 тис. 600 осіб, танків ‒ 582 одиниць, бойових броньованих машин – 1 тис. 664, артилерійських систем – 294, РСЗВ - 93, засоби ППО - 52, автомобільної техніки – 1 тис. 144 одиниць, кораблі/катери - 7 одиниць, цистерн з ПММ - 73, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 56.

Спеціальна техніка - 21. Пускові установки ОТРК/ТРК - 4.

Крім того, з початку війни знищено 121 ворожий літак та 127 гелікоптерів.

У Генштабі зауважили, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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