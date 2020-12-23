Україна на сьогодні не задіяла "план Б" щодо Донбасу, переговори Тристоронньої контактної групи тривають за планом.
Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він уточнив, що План Б" - це радше фігура мови.
Читайте такожДоба на Донбасі: бойовики застосували заборонену артилерію та міномети
Арестович пояснив слова віце-прем'єра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, що Україна на Донбасі "вже працює за планом Б".
"План Б" - це фігура мови, це не якийсь план, на якому написано "план Б" і підписи посадових осіб. Просто він на слуху. Пан Резніков грає словами. Давайте подивимося на слова секретаря РНБО, який рік тому напередодні нормандської зустрічі заявив, що РНБО відпрацювала і затвердила п'ять варіантів дій у разі, якщо буде порушено нормандський формат, і його виконання з якихось причин буде неможливе. Поки нормандський формат існує, тривають переговори в рамках ТКГ - все йде за планом. Поки все йде за форматом, ні про який "план Б" не йдеться", - зазначив він.
Радник української делегації в ТКГ нагадав слова Резнікова, що процес повернення Донбасу і Криму розділяється на дві основні гілки - деокупація і реінтеграція.
"Так от, реінтеграція здійснюється безперервно, навіть якщо ще не відбулася деокупація. Це боротьба за уми і серця. Наприклад, гуманітарні питання і питання безпеки, відкриття КПВВ", - пояснив він.
Раніше віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що український "план Б" полягає в тому, щоб робити кроки з реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незалежно від того, коли завершиться окупація.
Український план дій щодо Донбасу
- План дій щодо Донбасу анонсував Офіс президента після чергового засідання ТКГ. Тоді на Банковій казали, що план повинні розробити з використанням пропозицій учасників зустрічі радників лідерів «нормандської четвірки».
- 5 листопада українська делегація у Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі оприлюднила 5 головних пунктів нового Плану дій щодо Донбасу.
- 10 листопада в українській делегації в ТКГ заявили, що учасники підгрупи з політичних питань «взяли за основу» запропонований українською стороною План дій щодо Донбасу.
- Однак 24 листопада представник Росії у політичній робочій підгрупі Тристоронньої контактної групи Олексій Дмитрієвський заявив про підтримку Росією "плану дій представників ОРДЛО" щодо врегулювання ситуації на Донбасі.
- 1 грудня в РНБО заявили про підготовку спеціального засідання РНБО щодо ситуації на Донбасі.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram