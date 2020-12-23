В українській делегації в ТКГ пояснили стратегію щодо Донбасу.

Україна на сьогодні не задіяла "план Б" щодо Донбасу, переговори Тристоронньої контактної групи тривають за планом.

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" радник української делегації в ТКГ Олексій Арестович. Він уточнив, що План Б" - це радше фігура мови.

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Арестович пояснив слова віце-прем'єра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, що Україна на Донбасі "вже працює за планом Б".

"План Б" - це фігура мови, це не якийсь план, на якому написано "план Б" і підписи посадових осіб. Просто він на слуху. Пан Резніков грає словами. Давайте подивимося на слова секретаря РНБО, який рік тому напередодні нормандської зустрічі заявив, що РНБО відпрацювала і затвердила п'ять варіантів дій у разі, якщо буде порушено нормандський формат, і його виконання з якихось причин буде неможливе. Поки нормандський формат існує, тривають переговори в рамках ТКГ - все йде за планом. Поки все йде за форматом, ні про який "план Б" не йдеться", - зазначив він.

Радник української делегації в ТКГ нагадав слова Резнікова, що процес повернення Донбасу і Криму розділяється на дві основні гілки - деокупація і реінтеграція.

"Так от, реінтеграція здійснюється безперервно, навіть якщо ще не відбулася деокупація. Це боротьба за уми і серця. Наприклад, гуманітарні питання і питання безпеки, відкриття КПВВ", - пояснив він.

Раніше віце-прем'єр Олексій Резніков заявив, що український "план Б" полягає в тому, щоб робити кроки з реінтеграції Донбасу і Криму вже сьогодні, незалежно від того, коли завершиться окупація.

Український план дій щодо Донбасу

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Автор: Андрій Василюк