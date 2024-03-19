Супротивники намагаються розвідувати позиції українських воїнів на південній частині нашої держави, зазначила очільниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Продовжується війна в Україні, і російські ракетоносії рівно місяць не виходять на бойове чергування в Чорному морі.

Про це розповіла в ефірі телемарафону керівниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк. "Решта кораблів другий тиждень також не виходять на патрулювання і забезпечення безпеки пункту базування. Час від часу з'являються патрульні катери, які поправляють понові загородження. І це говорить про те, що вони, очевидно, випрацьовують майбутній план. Те, що вони постійно там не будуть залишатися - це зрозуміло, якісь дії будуть застосовувати", - заявила Гуменюк.

Вона також додала, що поки що не може оцінити, як призначення нового командувача Чорноморського флоту вплинуло на ситуацію в морі: "Поки що рано говорити про це, адже має пройти етап злагодження, вибудовування команди, як це буває завжди. Але ми ретельно відстежуємо їхні дії, плани і будемо відповідно діяти".

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Крім того, Гуменюк зазначила, що зараз ворог намагається розвідувати позиції Сил оборони на півдні, зокрема, роботу систем ППО.

"У тактиці ворога лишаються поодинокі, точкові ракетні удари. Вчора по Запорізькій області було спрямовано ракету з літака тактичної авіації. І це знову було випробовування систем захисту, систем ППО, зокрема. У Херсоні ворог продовжував обстріли, ця ніч була порівняно більш спокійною, якщо порівнювати з іншими, коли ми чули багато вибухів. Але цієї ночі ворог зосередився на іншому - він збирав інформацію з акваторії Чорного моря, запускаючи розвідувальні БПЛА", - каже Гуменюк.

У центрі уваги новини - війна проти росіян триває

Раніше у військово-морських силах України повідомили, що для Росії залишається складним і завдання будівництва нових кораблів, а з певних причин, це просто не має сенсу.

Крім того, за словами речника ВМС Дмитра Плетенчука, РФ навряд придумає спосіб захистити свої кораблі. Також воєнний експерт Петро Черник заявив, що Росія й надалі втрачатиме свої кораблі у Чорному морі.

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