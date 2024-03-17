Росія не має достатньої кількості безпечних причалів у Чорному морі.

Російське військове командування має проблеми з будівництвом нових кораблів для Чорноморського флоту в тимчасово окупованому Криму, повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Будувати їх на заводах тимчасово-окупованого Криму, м'яко кажучи, складно. Це показала практика на прикладі малого ракетного корабля "Аскольда", великого десантного корабля "Мінськ" чи підводного корабля "Ростов на Дону". Будують їх на території Росії, наприклад, в Казані. Там будують малі ракетні кораблі, які після цього переходять внутрішніми водами до нашої території", – пояснив Плетенчук.

Він також додав, що на цей час для Росії немає сенсу перекидати в акваторію Чорного моря нові кораблі через ряд причин.

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"Це, по-перше, дуже тривалий процес, який може розтягнутися на роки. По-друге, поповнювати корабельний склад зараз не має великого сенсу. Тому що ви бачите, що навіть дати раду тим одиницям, які в них є в наявності, зараз ворог не може. Суто технічно, вони можуть завести в Чорне море відносно невеликі одиниці з Каспію чи інших регіонів. Але поповнювати склад вже існуючих кораблів, яким не вистачає причалів у Чорному морі – цьому логіки мало", – каже Плетенчук.

Чорноморський флот: що треба знати

Напередодні стало відомо, що міністр оборони РФ Сергій Шойгу "засвітився" у командному пункті ЧФ РФ. Головною темою поїздки стало "підвищення живучості кораблів".

На тлі масового знищення російських кораблів, військове керівництво РФ ухвалило рішення змінити головнокомандувача Чорноморського флоту. Новим очільником став адмірал Олександр Моїсеєв.

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