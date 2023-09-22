У телеграм-каналах також поширюють відео з моменту удару по штабу.

Ракети Storm Shadow були використані Україною для атаки на штаб Чорноморського флоту РФ, повідомили Sky News у ВПС країни.

Видання "Крим.Реалія" показало кадри палаючого штабу Чорноморського флоту Росії після сьогоднішньої атаки ЗСУ.

На фото видно ракету, яка за мить потрапить до штабу. Це фото також спростовує версію російської влади про всі збиті ракети, які атакували сьогодні Севастополь.

У телеграм-каналах також поширюють відео з моменту удару по штабу, в якому видно, що ракета потрапляє вже в палаючу будівлю. Це може говорити про те, що ракет було мінімум дві.

Атака на штаб Чорноморського флоту РФ - деталі

Збройні Сили України офіційно підтвердили удар по штабу Чорноморського флоту Росії. Як повідомило Управління стратегічних комунікацій апарату Головнокомандувача Збройних Сил України, ціль була вражена внаслідок вдалої атаки.

Як повідомили росЗМІ, один російський солдат досі числиться зниклим безвісти після акаки, в результаті якого загорілася будівля в Севастополі.

Принаймні одна ракета влучила у штаб-квартиру, а російські офіційні особи повідомили, що ще п'ять були збиті.

Рішення про постачання ракет британського і французького виробництва, також відомих як SCALP, було одним з найгучніших закликів західних країн за час війни - з побоюваннями, що зброя великої дальності може бути використана на території Росії.

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