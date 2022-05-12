Українські захисники завадили реалізації стратегічного плану загарбників.

Вчора, 11 травня, російські окупанти відмовилися від наземних атак заводу "Азовсталь" у Маріуполі. Водночас вони намагалися реалізувати план щодо блокування виходів із системи підземних переходів.

Про це у Telegram повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Основна мета - блокування виходів з системи підземних переходів, на які ворогу вказав зрадник. Попри це, наші захисники Маріуполя роблять спроби контратак, ризикуючи всім. Героїзму захисників Маріуполя немає достатньо потужного опису", - зазначив Андрющенко

За його словами, однією з найбільших проблем залишаються ворожі дрони, які неможливо засліплювати чи збивати.

Андрющенко також показав відео з повітря над "Азовсталлю".

Як повідомляв УНІАН, 11 травня на брифінгу бригадний генерал, заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов зауважив, що наразі проведення операції з деблокування заводу "Азовсталь" потребуватиме значних зусиль і великої кількості військ.

Своєю чергою Верещук заявила, що на території заводу можуть перебувати ще близько тисячі бійців, половина з них тяжкопоранені.

Сьогодні у Генштабі розповіли, що противник не припиняє наносити авіаудари по "Азовсталі", щоб знищити оборонців заводу.

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