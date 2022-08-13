Сьогодні виробництво "Калібрів" практично зупинено.

Військовий експерт Олег Жданов розповів про можливості Російської Федерації у виробництві ракет і снарядів.

Свою думку він висловив на YouTube.

Жданов вважає, що зараз Росія не відчуває проблем з виробництвом боєприпасів.

"У них є підприємство, яке випускає практично всі види боєприпасів. Я так розумію, що це підприємство не працює на повну потужність завдяки санкціям. Тому що для виробництва снаряда потрібна вибухова речовина, потрібна металургія, яка віділлє сталь і зробить болванки, їх потрібно проточити, а потім оснастити відповідними елементами. У підривниках можуть бути імпортні компоненти, а все інше Росія може виробляти самостійно", - розповів він.

За рахунок падіння економіки обсяги виробництва на цьому заводі не відповідають промисловим, відзначає експерт.

"Вони і не поспішають їх нарощувати, тому що у них запас готових боєприпасів практично бездонний. Все, що Радянський Союз накопичив за ці роки, вони можуть спокійно використовувати", - зазначив Жданов.

У той же час РФ відчуває серйозні проблеми з виробництвом ракет.

"Всі ракети Російської Федерації мають імпортні комплектуючі. Якщо не знаходиться лазівка по обходу санкцій, то підприємство стоїть і не може випускати ракети. Раніше звучало в пресі, що Росія навіть у довоєнний період могла випустити до одного "калібру" на місяць. Це коли були імпортні комплектуючі. Сьогодні виробництво "калібрів" практично зупинено", - повідомив експерт.

За його словами, Росія може самостійно виробляти тільки корпус цієї ракети.

Раніше військовий експерт Петро Черник розповів, скільки ракет залишилося у Росії.

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