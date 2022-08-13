Ворог навмисне тримає там людей.

На блокпосту окупантів у Василівці (Запорізька область) утворилися черги з тисяч охочих потрапити на підконтрольну Україні територію.

Як мер Мелітополя Іван Федоров розповів в ефірі загальнонаціонального телемарафону, Василівка – єдиних шлях виїзду з окупованих районів Херсонської, Запорізької, Луганської та Донецької областей.

"У Василівці сьогодні черга – понад 5 тисяч мешканців. Рашисти використовують їх як живий щит. Вони навмисне тримають там людей, щоб ЗСУ не давали відповідь. Наприклад, вчора вони розмістили свою чергову базу на території лікарні у Мелітополі, де ховаються за спинами цивільних", - зазначив він.

За його словами, інший шлях залишити окуповані території – через Крим виїхати до Грузії, а звідти - до Україну.

Як відомо, через Василівку на підконтрольну Україні територію їдуть жителі Бердянського, Василівського, Мелітопольського районів Запорізької області, а також Херсонської та Донецької областей.

З 1 серпня окупанти посилили правила виїзду через Василівку. Тепер потрібен спецпропуск, який можна отримати в комендатурі загарбників.

Повідомлялося, що у тимчасово окупованій Василівці на російському блокпості в черзі на евакуацію померли вже 10 осіб. Вони намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію.

Крім цього, новонароджена дитина, яку окупанти дві доби тримали на блокпості у Василівці, потрапила до лікарні з тепловим ударом.

Вас також можуть зацікавити новини: