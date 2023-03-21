Підозрюваному вже обрали запобіжний захід.

В Одесі затримали агента ФСБ РФ, який збирав розвіддані про новостворений добровольчий батальйон "Чорноморська січ".

Про це повідомила прес-служба Управління Служби безпеки України в Одеській області. Як зазначається, фігурант, якого затримали у ході спецоперації, - колишній правоохоронець, якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ.

"За вказівкою агресора його поплічник збирав відомості про місця базування підрозділів Збройних сил України і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях. У зоні особливої уваги ворога була інформація про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ", - йдеться у повідомленні.

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Для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату начебто для вступу до лав підрозділу. Під прикриттям цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування.

Повідомляється, що співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність агента ФСБ і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу і запропонував свою допомогу у війні проти України. Для цього надав ФСБ письмове зобов’язання про негласну співпрацю. Одночасно він написав заяву на ім’я очільника МВС РФ, в якій просив розглянути його кандидатуру на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області", у разі захоплення регіону.

Крім того, встановлено, що після ракетних ударів по Одесі цей агент виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.

Наразі слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Суд обрав йому запобіжний захід - утримання під вартою.

Як уточнили у прес-службі Одеської обласної прокуратури, підозрюваний пішов на співпрацю з ворогом для отримання посади та грошової винагороди.

"Він збирав розвіддані про місця розташування засобів протиповітряної оборони ЗСУ на території одного з районів Одеси, їхньої кількості, а також щодо особового складу та військової техніки, які здійснюють охорону цих об’єктів. Також під час поїздки до Миколаєва агент відстежував постачання військової техніки на передову, зосередження військових, фіксував місця дислокації військових частин та позицій ППО", - йдеться у повідомленні.

Для комунікації з представниками ФСБ інформатор використовував заздалегідь відпрацьований анонімний телеграм-канал. У текстових повідомленнях корегувальник підтверджував ворогові координати військових об’єктів за допомогою посилання на Google maps.

Боротьба з ворожими агентами в Україні - що треба знати

В нашій державі вже викрили дуже багато посіпак супротивника. Зокрема, 16 березня стало відомо, що під час спецоперації в Донецькій області контррозвідка Служби безпеки України викрила агентурну групу військової розвідки Росії, яка "зливала" загарбникам позиції Сил оборони нашої держави під містом Бахмут.

Варто зазначити, що зловмисницями виявилися дві жительки Краматорська, одна з них була медсестрою бойового підрозділу тероборони української армії.

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