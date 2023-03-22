Він також розвідував бойові позиції підрозділів ЗСУ у прифронтових районах області.

Служба безпеки України затримала коригувальника ракетного удару російських окупантів по школі у Краматорську. Про це йдеться у повідомленні на сайті СБУ.

"Служба безпеки затримала ворожого інформатора, який збирав розвіддані про локації Сил оборони та коригував російські обстріли соціальних установ на Донеччині. СБУ встановила, що саме за його наводкою окупанти завдали ракетного удару по школі у Краматорську 5 березня цього року", - йдеться у повідомленні.

Крім того, додали у спецслужбі, чоловік розвідував бойові позиції підрозділів Збройних сил України у прифронтових районах області.

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"Його кураторів особливо цікавили координати розташування далекобійного іноземного озброєння українських військ", - зауважили у СБУ.

Так, контррозвідники Служби затримали зловмисника під час виконання ним ворожого розвідувального завдання.

"За даними слідства, поплічником загарбників виявився працівник заводу у Краматорську. На початку березня російська спецслужба дистанційно залучила його до негласної співпраці. Зібрану розвідінформацію він надсилав "зв'язковому" агенту", - йдеться у повідомленні.

Під час обшуків у затриманого було виявлено мобільний телефон, який він використовував для передачі даних агресору.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили чоловікові про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Боротьба зі зрадниками в Україні

Днями в Одесі затримали агента ФСБ. Зрадник збирав розвіддані про новостворений добровольчий батальйон "Чорноморська січ".

Також в Одесі затримали двоз зрадників, які "зливали" росіянам позиції військової техніки ЗСУ. А гуляйтер Бердянська заочним вироком Запорізького суду отримав 15 років в'язниці з конфіскацією майна.

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