Колаборанти перереєстрували свій бізнес за законодавством РФ й відкрили рахунки в російському банку.

У Херсоні затримали "бізнес пару" колаборантів, які перекинулися на бік Російської Федерації та вели підривну діяльність проти України.

Про це повідомляє прес-служба Херсонської обласної прокуратури. За даними відомства, йдеться подружжя-підприємців, які під час окупації Херсона вийшли на зв'язок з новою "владою" з метою допомогти налагодити їй налагодити господарську діяльність в місті.

За інформацією прокуратури, компанія подружжя займається збором відходів, наданням послуг з перевезення речей, орендою вантажних автомобілів тощо. Як зазначається, колаборанти перереєстрували свій бізнес за законами РФ і відкрили рахунки в російському банку.

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"Після цього вони уклали договори про надання послуг з розрахунками в рублях з представниками окупаційних органів влади, установ і продовжили займатися підприємницькою діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці провели обшуки в будинку підозрюваних, а також в адміністративних і господарських будівлях компанії. Вилучено документи та речі, що свідчать про співпрацю фігурантів з окупаційною владою.

Наразі вирішується питання щодо обрання ним запобіжного заходу за статтею "колабораціонізм" та пособництва державі-агресору (ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2 КК України).

Ліквідація колаборантів - останні випадки

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну правоохоронні органи нашої країни регулярно знаходять зрадників, як серед "звичайних" членів українського суспільства, так і у власних лавах спецслужб.

Іноді, зрадників ідентифікують на тимчасово окупованих територіях України. Такі історії часто закінчуються для проросійських українців погано.

Так, 21 березня ГУР МО підтвердило "зачистку" організатора тортур у Херсонській області Сергія Москаленка.

Також у тимчасово окупованому Скадовську Херсонської області свій "вирок" отримав місцевий "командир" взводу поліції - його авто підірвали.

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