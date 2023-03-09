Жінка публічно виправдовувала російські злочини на території України.

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) виявили у своїх лавах чергову прихильницю філософії "русского мира", яка працювала у регіональному підрозділ служби. Раніше голова відомства повідомив, що станом на березень до суду передано вже понад 300 справ проти колаборантів.

За даними СБУ, жінка публічно виправдовувала російські злочини на території України, зокрема називала "інсценуваннями" масові вбивства і катування людей у Бучі.

Також вона позиціонувала війну в Україні як "внутрішній громадянський конфлікт" та негативно реагувала на звільнення українських територій, у тому числі острова Зміїний.

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Наразі зрадниці інкримінують підозру за ч. 3 ст. 436-2 Кримінального кодексу України за виправдовування дій окупантів.

Прихильники "русского мира" в Україні - останні затримання СБУ

Нагадаємо, що сьогодні в Києві стався гучний скандал через затримання зрадників у Києві: вони виконували роль шпигунів ФСБ та слідкували за керівництвом військкоматів столиці.

Також нещодавно російського інформатора вдалося затримати в Одесі. Він вів особисті листування з агентами РФ та повідомляв їм дані щодо розташування важливих об'єктів критичної інфраструктури України.

На цьому тижні правоохоронці також затримали зрадника, який допомогав коригувати вогонь росіян по українських ТЦ.

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