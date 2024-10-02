Процес відходу відбувався хаотично. Через відсутність зв'язку, було складно віддавати накази.

Наразі російські війська майже повністю контролюють місто Вугледар, яке українські сили обороняли від самого початку повномасштабного вторгнення.

Як пише BBC, офіційного підтвердження від українського Генштабу щодо захоплення Вугледару ще не було. Водночас прокремлівські військові блогери опублікували відео, на яких видно окупанів із прапорами на будівлях у Вугледарі. Донецька обласна влада підтвердила, що російські війська наблизилися до центру міста, хоча деякі джерела повідомляють, що українські сили продовжують утримувати певні позиції.

BBC поспілкувалася із солдатами 72-ї бригади, яким вдалося покинути місто перед останнім штурмом і зайняти нові позиції. Вони підтвердили, що українські війська залишили Вугледар. Один із бійців розповів, що українським солдатам довелося виходити пішки, оскільки евакуація була неможлива через постійні обстріли російських безпілотників і артилерії. Видання пише:

Відео дня

"Багато воїнів загинули або були поранені під час спроб відходу, а деякі вважаються зниклими безвісти".

Росія протягом усього вторгнення намагалася захопити Вугледар, але її спроби постійно провалювалися. Лише минулого року там відбулася одна з наймасштабніших танкових битв. Однак цього разу російська армія змінила тактику і перейшла до обходу флангів, щоб оточити місто. Захоплення сусідніх сіл Пречистівка і Водяне завершило оточення Вугледара.

Російська перевага в зброї та чисельності військ — деякі оцінки стверджують, що співвідношення сил сягало сім до одного — дозволила прорвати оборону українців. Ситуація стала критичною, коли російські війська перерізали єдиний шлях евакуації з міста, обстрілюючи дорогу з Вугледара до Богоявленки.

Військовий Роман розповів, що українські сили намагалися організувати постачання та евакуацію, але це виявилося неможливим через втрати транспорту:

"Ми намагалися організувати евакуацію наших поранених і загиблих бійців, але безрезультатно. Ми втратили багато транспортних засобів, а потім були змушені припинити такі операції".

Голова Донецької області Вадим Філашкін повідомив, що у Вугледарі залишилося близько 100 цивільних із довоєнних 14 тисяч. Евакуація дітей була проведена, але доставити гуманітарну допомогу залишкам мирних мешканців складно через активні бойові дії.

Видання пише, що українські війська здебільшого відступали хаотично, без наказу, що ускладнювало їхні дії. За словами одного з бійців, зв'язок був відключений, і військові змушені були приймати рішення самостійно, часто обираючи відхід. Оборонні лінії українців знищувалися ударами російської авіації, термобаричними системами "Солнцепьок", дронами і реактивною артилерією.

Багатьом солдатам доводилося залишати місто пішки, оскільки вночі евакуація транспортом стала неможливою. Ті, кому вдалося вирватися, були фізично і морально виснажені. Деякі солдати висловлюють невдоволення тим, що командування не дало наказу на відступ раніше, коли стало очевидно, що утримати Вугледар більше неможливо.

Оперативне командування та 72-га бригада відмовилися від коментарів для BBC. Генеральний штаб у своїх останніх зведеннях не згадував Вугледар, лише повідомивши про бої поблизу Богоявленки.

Що відбувається у Вугледарі сьогодні - останні новини

Як повідомляв УНІАН, українські позиції поблизу міста вже понад два роки обороняє 72 ОМБр імені Чорних Запорожців. Останніми тижнями повідомлялося про особливо важкі штурми російських загарбників.

Раніше аналітик Девід Акс писав, що бригада начебто почала виходити з Вугледару, однак бійці записали звернення з міста, в якому спростували цю інформацію. Зголом стало відомо про звільнення командира 72 ОМБр.

Вчора український проєкт DeepState заявив, що Вугледар окуповано. Аналітики опублікували кадри, на яких можна побачити російські прапори в різних куточках українського міста. Вони додали, що не хочуть коментувати "останні дні оборони".

Україна повністю втратила контроль над Волноваським районом Донецької області, повідомляє DeepState 2 жовтня. Це сталося після захоплення Вугледару.

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