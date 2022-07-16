Російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління.

У Вінниці після російського обстрілу чотири людини в критичному стані в лікарні, а зникли безвісти – чотири.

Про це сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні, яке оприлюднено у його Telegram.

Він зазначив, що сьогодні міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський доповів про рятувальну операцію, яка проводилась у місті. "Загалом по медичну допомогу звернулися майже двісті людей. Чотири людини наразі в критичному стані, на жаль. У списку зниклих безвісти досі четверо громадян.На місці робиться все, щоб з’ясувати їхню долю. Список загиблих станом на цей час не змінився – 23 людини",- зазначив президент.

За його словами, також міністр доповів щодо удару російської армії по Миколаєву сьогодні вранці. "Зруйновані корпуси двох інститутів – педагогічного та кораблебудівного. Немає таких слів у нормальній людській мові, які можуть охарактеризувати, до якого стану деградувала російська держава. Це ж подвійний злочин – знищувати саме педагогічні інститути, щоб і закладу освіти не було, і нових освітян не могли навчити...",- сказав Зеленський

При цьому підкреслив, що нехай терористи не сподіваються, що "їм це щось дасть". За його словами, все буде відбудовано. " А головне – ми збережемо нашу людяність і нашу цивілізованість. А от російське суспільство з такою кількістю вбивць і катів залишиться скаліченим на покоління, причому з власної ж вини",- наголосив він.

Нагадаємо, на причетність до коригування ракетних обстрілів у Вінниці перевіряють 300 людей.

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