Ключову роль у звільненні Торецька відіграли понад 40 спецпризначенців Збройних сил.

Сьогодні, 21 липня, сьома річниця звільнення міста Торецьк (колишня назва Дзержинськ) в Донецькій області та міста Рубіжне Луганської області від російських окупантів.

У дописі на Facebook-сторінці Генштабу ЗСУ розповіли про хід операцій з визволення міст від російської окупації.

Зокрема, військові зазначили, що 21 липня 2014 року зведений штурмовий загін Сил спеціальних операцій Збройних сил України звільнив від російських окупантів шахтарське місто Торецьк.

Вказується, що операцію провели 33 воїни Сил спеціальних операцій Збройних сил України, 8 воїнів 73-го морського центру СпП ім кошового отамана Антіна Головатого разом із 34-м окремим мотопіхотним батальйоном Територіальної оборони ЗСУ "Батьківщина" 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка, який втратив трьох воїнів.

У Генштабі наголошують, що ключова роль у звільненні Торецька належала 41 воїну – двом зведеним групам частин спецпризначення ЗСУ.

"Зранку перша група, зайшовши в місто в обхід блокпостів бойовиків, зайняли будівлю мерії на центральній площі. Ця споруда стала ключовою точкою, об яку розбилася контратака понад двох сотень терористів: впродовж майже шести годин мерію обстрілювали із танків, БМП та ПТУРів, випаливши та зруйнувавши її", - розповіли військові.

Також, як зауважили в Генштабі, друга група обійшла місто, "зняла" декілька дозорів російських окупантів та зайняла "зеленку" поблизу мерії, підтримуючи першу, та, пізніше, наводячи удари артилерії та авіації. Потрапивши під важкий вогонь та втративши один з танків, збройні формування РФ змушені були відійти. Зведена група теж полишила палаючу будівлю разом із полоненими терористами, захопленими в ній.

Тим часом основні сили ЗСУ завершили часткове охоплення міста, змусивши російсько-терористичні підрозділи рятуватися втечею.

Вже до вечора 21 липня ЗСУ отримали повний контроль над містом та підняли над ним державні прапори. Захоплені в полон російські терористи були передані відповідним органам. Гарнізон збройних сил РФ та терористів поніс великі втрати, та, кинувши важку техніку, втік до Горлівки та Донецька.

Також у Генштабі нагадали, що 21 липня 2014 року від окупантів визволили місто Рубіжне.

Визволення міста відбувалося в умовах повної бойової взаємодії ЗСУ, Нацгвардії, підрозділів Нацполіції та добровольчих батальйонів.

"Потужна ударна група сил АТО оточила населений пункт в ніч на 21 липня. Воїни батальйонів "Чернігів", "Айдар" та "Луганськ-1" зайшли в місто та закріпилися на території трубного заводу. Всі операції відбувалися максимально тихо. За кілька годин сили АТО взяли під контроль будівлі міліції та міської ради", - повідомили у генштабі.

О 10:00 ранку 21 липня 2014 року повідомлено про те, що Рубіжне повністю звільнено від російських терористів-окупантів, у місті відновлена законна українська влада.

Вас також можуть зацікавити новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Костянтин Гончаров