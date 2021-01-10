Сьогодні на водогоні виявлено 4 місця поривів, без водопостачання залишаються 5 населених пунктів.

На завтра заплановано проведення ремонтних робіт водогону "Горлівка-Торецьк" на околицях смт Південне за умов дотримання режиму припинення вогню.

Читайте такожВибух під Лубнами: відновлено газопостачання всіх 17 населених пунктівПро це повідомляється на сайті Донецької обласної державної адміністрації.

Сьогодні фахівці компанії "Вода Донбасу" виявили 4 місця поривів, які впливають на відсутність водопостачання міста Торецьк та ще чотирьох населених пунктів, частково проведено земельні роботи.

У Донецькій ОДА нагадали, що в "сірій зоні" працівникам компанії дозволено проводити роботи лише в світлий час доби в супроводі представників СММ ОБСЄ та піротехнічного розрахунку ДСНС України.

Під час сьогоднішнього обстеження ділянки водогону за межами смт Південне піротехніки виявили та вилучили один вибухонебезпечний предмет, а саме гранату ПГ-22. "Всього до обстеження залучалося 24 особи та 6 одиниць техніки, з них від ДСНС – 5 осіб та 2 одиниці техніки", - йдеться в повідомленні.

Перебіг подій

4 січня внаслідок пориву на водогоні "Горлівка-Торецьк" без водопостачання залишились близько 38 тис. осіб у містах Торецьк і Залізне, а також в смт Північне, смт Південне та частково смт Щербинівка.

8 січня російсько-окупаційні війська відкрили провокаційний вогонь у бік робочих, які здійснювали ремонтні роботи на водогоні. За фактом обстрілу відкрито провадження за ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).

9 січня було забезпечено сприятливі умови для проведення робіт з обстеження та ремонту трубопроводу. Ремонтна бригада оглянула дві ділянки водогону, на одній з яких провела ремонт.

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Автор: Юлія Петриченко