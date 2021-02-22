Зокрема, за словами головнокомандувача ЗСУ, відбувається підготовка наступальних дій в урбанізованій місцевості.

Збройні сили України готуються до всіх можливих варіантів подальшого розвитку ситуації на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Руслан Хомчак сказав на спільній прес-конференції з міністром оборони Андрієм Тараном.

"Я хочу вас запевнити, що сьогодні Генеральний штаб вже у новій J-структурі (в рамках переходу до стандартів НАТО - УНІАН) відпрацьовує всі плани, всі варіанти реагування на обстановку, яка тільки може бути. Всі плани обраховуються, всі плани складаються, всі плани доповідаються за установленим порядком відповідному керівництву держави, Міністерства оборони. Щодо наступальних дій, то минулого року ми почали підготовку всіх наших бойових військових частин до дій у наступі в урбанізованій місцевості, тому що до цього ми теж повинні бути готові. Готуємо війська до всіх можливих варіантів розвитку ситуації", - сказав Хомчак.

Також він розповів про ситуацію на лінії розмежування між українськими позиціями і позиціями російських окупаційних сил.

"Такого військового поняття у військовій термінології як "сіра зона" немає, є міжпозиційний простір. Це між позиціями противника і позиціями нашими. Сьогодні це є не таємниця, всі знають, що міжпозиційний простір уздовж 409 кілометрів лінії зіткнення становить між позиціями від 70 метрів до кілометра-півтора. Тому щодо загроз, що сьогодні хтось піде займати міжпозиційний простір – ні одні активні дії не проводяться без мети. Яка мета того, що противник сьогодні зменшить міжпозиційний простір з тисячі метрів на 700 – для того, щоб бути більш уразливим перед нашими військами? Для того, щоб велись якісь конкретні дії, є конкретна мета, і та мета – точно не 200 метрів міжпозиційного простору", - сказав він.

J-структура в Генеральному штабі ЗСУ: що це таке

J-структури в Генеральному штабі ЗС України: J-1 — питання персоналу, J-2 — розвідка, J-3 — оперативна діяльність, J-4 — логістика, J-5 — оборонне планування, J-6 — зв’язок та інформаційні системи, J-7 — підготовка військ, J-8 — ресурси і фінанси. Органи військового управління ЗС України планово переводяться на J-структуру з метою досягнення кращої сумісності зі Збройними силами країн НАТО. Тобто якщо країна бере участь в операціях НАТО, то її військові частини, які виділяються для участі в цій операції, повинні мати саме таку J-структуру, що дозволяє ефективно взаємодіяти в процесі операцій і бойових дій. Структура J-9 Генштабу ЗСУ — це цивільно-військове співробітництво.

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Автор: Віталій Саєнко