Українські військовослужбовці виявили інженерне обладнання позицій противником поблизу Водяне.

На Донбасі сьогодні окупанти 6 разів порушили режим припинення вогню.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

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"Від початку поточної доби, 9 грудня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано 6 порушень режиму припинення вогню", - мовиться у дописі.

Так, по українських позиціях неподалік Талаківки російсько-окупаційні війська двічі відкривали провокаційний вогонь з гранатометів різних систем, а поблизу Авдіївки - з автоматичного станкового гранатомета.

Для коригування вогню з автоматичного станкового гранатомета ворог застосував безпілотний літальний апарат типу зі сторони населеного пункту Мінеральне.

"Всього декілька пострілів зі стрілецької зброї знадобилося українським воїнам, аби збити БпЛА противника після перетину лінії розмежування", - додали у штабі.

Бойових втрат і поранень серед українських захисників унаслідок ворожих пострілів немає.

Разом з тим українськими військовослужбовцями було виявлено факт інженерного обладнання позицій противником у бік українських підрозділів в районі населеного пункту Водяне.

"Біля Луганського, для інженерного обладнання позицій з просуванням у бік наших підрозділів, збройні формування Російської Федерації здійснили три підриви з використанням зарядів розмінування", - повідомили у штабі.

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Автор: Тетяна Поляковська