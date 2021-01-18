Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає.

Сьогодні вздовж всієї лінії розмежування на Донбасі було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Читайте такожДва обстріли: стало відомо, як минула доба на ДонбасіПро це йдеться в повідомленні на сторінці операції Об'єднаних сил у Facebook.

"Протягом поточної доби, 18 січня, на переважній більшості ділянок відповідальності частин та підрозділів Об'єднаних сил спостерігалася тиша. Вздовж всієї лінії розмежування було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню", - мовиться в дописі.

Так, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", неподалік населеного пункту Богданівка російсько-окупаційні війська відкрили вогонь в бік позицій українських військовослужбовців з міномету калібру 82 мм.

"Про факт порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил немає", - йдеться в повідомленні.

Також зауважується, що сьогодні в районі проведення операції Об’єднаних сил сапери Державної служби України з надзвичайних ситуацій розмінували майже 2 га території та передали на знищення 5 вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Тетяна Поляковська