Впродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.
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Про це повідомляється на Facebook-сторінці ООС.
Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.
Також російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.
"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться у зведенні.
Від початку поточної доби в районі проведення ООС спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
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