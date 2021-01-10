Російські найманці відкривали вогонь з гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Впродовж минулої доби в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано три порушення режиму припинення вогню.

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Про це повідомляється на Facebook-сторінці ООС.

Зокрема, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з ручних протитанкових та підствольних гранатометів на Приазов’ї, неподалік Водяного.

Також російсько-окупаційні війська двічі проявляли збройну активність неподалік Луганського, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ", та вели вогонь з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів.

"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Серед наших воїнів бойових втрат немає", - йдеться у зведенні.

Від початку поточної доби в районі проведення ООС спостерігається тиша, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

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Автор: Юлія Петриченко