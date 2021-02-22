Окупанти обстріляли з протитанкового гранатомета спостережний пункт з українськими військовими.

В районі шахти «Бутівка» у Донецькій області внаслідок обстрілу, який здійснили російські окупанти, загинув військовослужбовець Збройних сил України, ще одного поранено.

Читайте такожКулеба про сценарії реінтеграції Донбасу: "Поганий мир краще, ніж гарна війна"Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Руслан Хомчак на спільній прес-конференції з міністром оборони Андрієм Тараном.

«Я отримав інформацію, що в районі шахти «Бутівка» у 72-й бригаді, на жаль, після двох пострілів із танкового, протитанкового гранатомета противником по спостережному посту у нас був тяжко поранений і під час надання медичної допомоги загинув один військовослужбовець, і другий також поранений», - сказав Хомчак.

У той же час, українська делегація для участі у Тристоронній контактній групі (ТКГ) у своєму Телеграм-каналі повідомила: «Сьогодні, 22 лютого, близько 14:00 в районі Авдіївки в результаті обстрілу противником наших позицій загинув один та був поранений ще один військовослужбовець ЗСУ».

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін направила відповідну ноту до СММ ОБСЄ.

Новини по темі

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко