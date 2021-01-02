На Донбасі з початку доби порушень окупантами режиму тиші не зафіксовано.
Читайте такожОкупанти 9 разів обстрілювали українських бійців на Донбасі – штабПро це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.
Зазначається, що протягом поточної доби в районах відповідальності бригад Збройних сил України спостерігалася тиша.
Разом з тим сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.
Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.
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