Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами.

На Донбасі з початку доби порушень окупантами режиму тиші не зафіксовано.

Читайте такожОкупанти 9 разів обстрілювали українських бійців на Донбасі – штабПро це прес-центр штабу операції Об’єднаних сил повідомляє у вечірньому зведенні.

Зазначається, що протягом поточної доби в районах відповідальності бригад Збройних сил України спостерігалася тиша.

Разом з тим сьогодні сапери ДСНС розмінували майже 2 гектари території та передали на знищення 4 вибухонебезпечних предмети.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил контрольована українськими воїнами, наголосили у штабі.

Війна на Донбасі: останні новини

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва