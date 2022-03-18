За добу російські окупанти обстріляли 11 населених пунктів Донеччини, є загиблі та поранені.
Про це повідомили у прес-службі Національної поліції.
"Пошкоджено щонайменше 16 житлових будинків і об’єктів інфраструктури. Внаслідок ударів російських військ є загиблі та поранені, серед них – діти, а також працівники поліції та ДСНС", - йдеться в повідомленні.
Під вогнем окупантів перебували Маріуполь, Авдіївка, Красногорівка, Мар’їнка, Вугледар, Богоявленка, Новомихайлівка, Степне, Ольгинка, Василівка, Верхньоторецьке.
"Ворог гатив по містам і селам з реактивної та важкої артилерії. Серед цивільних об’єктів, які зруйнувала РФ, - багатоповерхові та приватні оселі, база відпочинку, 11 магазинів" - зазначають в поліції.
Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 438 (порушення законів і звичаїв війни) та ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканість України) Кримінального кодексу України.
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