Третина всіх штурмів ворога була на Авдіївському напрямку.

Протягом минулої доби, 1 лютого, на фронті між українськими військами та окупаційними силами відбулося 63 бойових зіткнень.

Як повідомляє Генштаб у ранковому зведенні, на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 5 атак біля Іванівки Харківської області. Ще одну спробу штурму стримали на Лиманському напрямку в районі Тернів Донецької області.

Також одну безуспішну атаку ворог здійснив на Бахмутському напрямку поблизу Кліщіївки Донецької області.

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"На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 16 ворожих атак в районі Авдіївки та ще 6 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області", - розповіли у Генштабі.

На Мар’їнському напрямку бої велись неподалік Красногорівки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. ЗСУ відбили 11 атак росіян. Ще одну спробу штурму противник здійснив на Шахтарському напрямку південніше Золотої Ниви Донецької області, але успіху не мав. Така ж ситуація склалась і на Запорізькому напрямку в районі Роботиного Запорізької області.

"На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 14 безуспішних штурмових дій", - зазначили у відомстві.

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