За словами військового, наразі на цьому напрямку ворог швидкого просування не має.

Російські окупанти мають завдання до Нового року спробувати вийти на Куп'янськ-Вузловий, проте наразі їм не вдається це зробити. Про це розповів командир батальйону ударних БпЛА "Ахіллес" Юрій Федоренко в ефірі "Київ24".

"Наші сили оборони підперли, ворог швидкого просування не має", - зазначив він.

За його словами, на напрямку Колесниківки ворога повною мірою вдалося заблокувати майже протягом місяця часу.

"Ворогу не вдалося забрати жодної позиції. Попри інтенсивність, злагодженою роботою нам вдається досягати високих результатів", - підкреслив Федоренко.

Ситуація на Харківщині - останні новини

Раніше начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт" Олександр Даниленко заявив, що окупанти намагаються перетнути річку Вовча, аби оточити українських військових в Куп'янську. За його словами, ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована.

Водночас військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак наголосив, що відновлення позицій ЗСУ поблизу Куп'янська є важливим локальним успіхом і може свідчити про нестачу сил у РФ на окремих ділянках фронту.

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