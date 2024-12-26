Окупанти намагаються перетнути річку Вовча, щоб оточити ЗСУ в Куп'янську, - військовий

Воїн зауважив, що Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися на Харківському напрямку. Ситуація під контролем.

Російські окупанти намагаються перетнути річку Вовча, щоб просунутись на Куп'янськ Харківської області. Про це в етері каналу "Київ24" заявив Олександр Даниленко, начальник групи взаємодії зі ЗМІ бригади ДПСУ "Гарт".

Військовий вважає, що росіяни хочуть взяти Куп'янськ, щоб зайти з тилу та оточити угруповання українських бійців. Ситуація на Харківському напрямку складна, але контрольована, додав Даниленко.

"Усі штурмові дії, що відбуваються у Вовчанську та околицях, направлені, щоб перетнути річку Вовча. Цього їм дозволити не можна. По-перше, це створить передумови для створення так званої буферної зони... Також (росіяни - УНІАН) хочуть створити передумови для просування на Куп'янськ - зайти з тилу і оточити наше угрупування військ, яке захищає Куп'янськ. Ми протидіємо цим спробам", - зазначив Даниленко.

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Військовий зауважив, що Сили оборони відбивають спроби окупантів просунутися на Харківському напрямку. Ситуація під контролем.

Війна в Україні: ситуація на фронті

За даними Генштабу ЗСУ, від початку доби, 24 грудня, станом на 22:00 на фронті відбулося 248 бойових зіткнень із противником. Найбільше ворожих атак зафіксовано на Покровському напрямку.

Як розповіла речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова, ситуація у Торецьку є дуже складною, бої з російськими загарбницькими військами ведуться за кожний будинок.

Тим часом в ОСУВ "Хортиця" повідомили, що ЗСУ завадили окупантам розширити плацдарм на лівому березі річки Оскіл на Купʼянському напрямку. Механізований накат окупаційної армії відбувався у дві хвилі та тривав майже весь день.

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