Військовий зауважив, що в даний час доставка продовольства, води і БК на українські позиції дуже ускладнена.

Росіяни в Курській області намагаються оточити українських військових і прорвати оборону ЗСУ.

Про це повідомив головний сержант 47 ОМБр "Магура" Олег Чаус. Військовий зазначив, що окупанти мають чисельну перевагу та активно використовують дрони. "FPV-безпілотники фактично контролюють проїзд на Суджанському напрямку, що значно ускладнює пересування українських військових", - деталізував він.

Чаус розповів, що росіни намагаються взяти українських військових в оточення, а також знайти слабке місце в обороні. Росіяни відправляють по 4-5 чоловік на українські позиції, щоб розвідати ситуацію.

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Крім того він зауважив, що в даний час доставка продовольства, води і БК на українські позиції дуже ускладнена.

Ситуація на Курщині

Днями ситуація на Курщині суттєво загострилася. Вчора західні ЗМІ писали про можливе оточення українських військових в районі Суджі. Згодом стало відомо, що в Суджанському районі на Курщині росіяни намагалися проникнути на триторію, яку контролюють ЗСУ через підземні комунікації магістрального газогону, але 80% з них було знищено. Про це повідомив офіцер ЗСУ Мирослав Гай.

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