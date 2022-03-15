Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив про катастрофічні руйнування інфраструктури та житлового сектору в області.

У місті Рубіжне на Луганщині ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору, лікарню та три школи, загинули четверо осіб.

Про це повідомив голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай.

"Обстріли мирного населення на Луганщині не припиняються. Руйнування інфраструктури та житлового сектору катастрофічні. Палаючі будинки у Попасній, Рубіжному, Сєвєродонецьку, на вулицях нерозірвані снаряди - це сьогоднішні реалії наших міст", - зазначив він.

За словами Гайдая, у Рубіжному ворог зруйнував інтернат для дітей з вадами зору "Кришталик", міську лікарню, три школи та інші "військові об’єкти".

Під обстрілами загинули четверо осіб.

"Військові, поліція, рятувальники ДСНС, лікарі та волонтери працюють на межі людських можливостей 24/7, рятуючи людей. В усіх населених пунктах області організовано доставку технічної води та гуманітарної допомоги", - уточнив голова ОВА.

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