Оперативно-тактичне угруповання "Схід" відзвітувало про успіхи українських захисників в районі своєї відповідальності. За добу бійці відбили три атаки рашистів. В результаті вдалося знищити до 180 супротивників і 19 одиниць техніки.
Статистику опублікував прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй офіційній сторінці на Facebook.
"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 24 травня, російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Наша артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу і техніки", — сказано в офіційному повідомленні.
Втрати ворога за добу склали:
- особового складу — до 180 осіб;
- танків — 2 одиниці;
- БМП — 5 одиниць;
- БТР — 3 одиниці;
- артилерійських систем — 3 одиниці;
- мінометів — 3 одиниці;
- БПЛА — 3 одиниці.
Нагадаємо, найзапекліші бої зараз проходять якраз на Донбасі. Згідно зі свіжими даними від Генштабу, сьогодні окупанти намагалися масовано атакувати позиції ЗСУ. Вони наступали в напрямку Сєвєродонецька, Липового та Білогорівки. На думку офіцера армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна, в найближчі два тижні на Донбасі буде проходити максимально гаряча фаза війни, адже Росія стягнула в регіон всі свої сили.
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