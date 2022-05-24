Українські захисники також знищили майже 20 одиниць техніки.

Оперативно-тактичне угруповання "Схід" відзвітувало про успіхи українських захисників в районі своєї відповідальності. За добу бійці відбили три атаки рашистів. В результаті вдалося знищити до 180 супротивників і 19 одиниць техніки.

Статистику опублікував прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Схід" на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". Зокрема, 24 травня, російські фашистські війська здійснили 3 атаки. Наша артилерія завдавала вогневого ураження по скупченню особового складу і техніки", — сказано в офіційному повідомленні.

Втрати ворога за добу склали:

особового складу — до 180 осіб;

танків — 2 одиниці;

БМП — 5 одиниць;

БТР — 3 одиниці;

артилерійських систем — 3 одиниці;

мінометів — 3 одиниці;

БПЛА — 3 одиниці.

Нагадаємо, найзапекліші бої зараз проходять якраз на Донбасі. Згідно зі свіжими даними від Генштабу, сьогодні окупанти намагалися масовано атакувати позиції ЗСУ. Вони наступали в напрямку Сєвєродонецька, Липового та Білогорівки. На думку офіцера армії оборони Ізраїлю Ігаля Левіна, в найближчі два тижні на Донбасі буде проходити максимально гаряча фаза війни, адже Росія стягнула в регіон всі свої сили.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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