На лівому березі Херсонської області ліквідовані десятки окупантів, поділилася керівник Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня.

Начальниця Об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк зауважує, що обстановка на півдні залишається досить напруженою.

Про це вона сказала в ефірі телемарафону, відповідаючи на запитання щодо нічної атаки російських окупантів. "За інтенсивністю повітряних тривог ніч була тривожною. Обстановка залишається досить напруженою в нашій зоні відповідальності. Ворог продовжує використовувати повітря як основний спосіб тиску на всіх напрямках", - зауважила Гуменюк.

Вона додала, що йдеться як про застосування тактичної авіації, так і про скерування безпілотників типу "Шахед".

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"Очевидним є вивченням ворогом систем протиповітряної оборони і майбутніх шляхів прямування ракет. Тому виявлення самих дронів вже відбулося після залишення ними тимчасово окупованої території Херсонщини. Але на Миколаївщині… спрацювала ППО, і дві цілі були знищені, два "Шахеди", - розповіла речниця.

За словами Гуменюк, у їхній зоні відповідальності влучань не було. Через цю зону рухалися загалом три "Шахеди".

Вона також зауважила, що українські війська продовжують нищити російських окупантів на лівому березі Херсонської області. "Вже попередні дані є: понад 20 окупантів знищено, сім одиниць техніки, серед яких чотири крупнокаліберні гармати і три автобронетанкові одиниці", - сказала речниця.

Вона додала, що вночі обласний центр знову зазнавав обстрілів. По населених пунктах правого берега області було випущено понад 30 керованих авіабомб.

Останні новини України - війна триває, і це варто знати

Як повідомляв УНІАН, уночі сьогодні, 29 жовтня, російські окупанти обстріляли кілька областей України. Зокрема, у Дніпропетровській області ворог з важкої артилерії накрив Нікопольський район.

Так, у райцентрі унаслідок атаки побиті шість домівок, пошкоджені адміністративна будівля та приватне підприємство. Крім того, ворожі снаряди поцілили й по Мирівській громаді. В обох випадках обійшлося без жертв та постраждалих.

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