Людей закликають дотримуватися інструкцій та зберігати спокій.

У разі вибуху на Запорізькій атомній електростанції мешканці потенційної зони радіаційної аварії мають бути готовими до можливої евакуації. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоровʼя.

"Якщо органи влади офіційно повідомили про радіаційну аварію, залишайтеся в приміщенні або дістаньтеся приміщення якомога швидше. Слідкуйте за подальшими повідомленнями та дотримуйтеся інструкцій від влади", – йдеться в повідомленні МОЗ у Facebook.

У міністерстві також розповіли, що потрібно покласти до "тривожної" валізи чи наплічника на випадок, якщо буде рекомендовано евакуюватися. Там повинні бути:

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документи та їхні копії (документи, що посвідчують особу, медичні документи, правовстановлювальні документи, які засвідчують право власності на рухоме та нерухоме майно, контакти осіб, із якими можна звʼязатися в екстрених випадках);

маска для обличчя або респіратор;

аптечка і тижневий запас ліків (якщо людина має хронічні захворювання);

вологі серветки;

змінний одяг та взуття.

Також має бути мінімально необхідний запас води і їжі. Крім цього, в МОЗ рекомендують щільно обмотати валізу або наплічник харчовою плівкою або скотчем, бо це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах.

"Якщо ви перебуваєте у зоні радіаційної аварії, виходити з будівель можна лише після відповідних вказівок влади. Органи місцевої влади повідомлять про розташування пунктів евакуації, а також найбезпечніші маршрути пересування, якщо ви здійснюватимете евакуацію власним автомобілем", – наголошують у МОЗ. Водночас людей закликають дотримуватись інструкцій та зберігати спокій.

Ситуація на ЗАЕС: головне

У вівторок, 4 липня, у Збройних силах України офіційно попередили про можливу підготовку найближчим часом провокацій на території ЗАЕС, яка з 4 березня 2022 року окупована російськими терористами.

У Генштабі проінформували, що на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України.

Крім того, вдень у МАГАТЕ підтвердили втрату зв'язку Запорізької АЕС з основною зовнішньою лінією електроживлення. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наголосив, що відключення лінії електроживлення 750 кВ означає, що ЗАЕС була вимушена перемкнутися на єдину наявну резервну лінію. Він додав, що цього разу станція уникнула повної втрати усієї зовнішньої енергії, що вже відбувалося 7 разів за час "конфлікту", але останнє відключення знову демонструє ненадійну ситуацію з ядерною безпекою на Запорізькій АЕС.

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