Михайло Подоляк підкреслив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії.

Україна не має безпосереднього відношення до нинішніх подій у Бєлгородській області РФ. Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

"Єдиною рушійною політичною силою в тоталітарній країні закручених гайок завжди неминуче стає партизанський рух зі зброєю в руках", - зазначив він.

Подоляк підкреслив, що Україна із цікавістю спостерігає за подіями в Бєлгородській області Росії та вивчає ситуацію, утім не має до неї безпосереднього відношення.

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"Як відомо, танки продаються в будь-якому російському військторзі, а підпільні партизанські загони складаються все-таки з громадян Росії", - заявив радник керівника ОП.

Ситуація у Бєлгородській області - останні новини

Раніше представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що на території Бєлгородської області операцію проводять представники "Легіону "Свобода Росії" та "Російського добровольчого корпусу". Він зазначив, що мета цієї операції - створення "смуги безпеки" для захисту цивільних українців і її проводять виключно громадяни Росії.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Міноборони, ФСБ і Прикордонна служба доповіли Володимиру Путіну про спробу прориву в Білгородську область "українських диверсантів".